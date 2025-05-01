В столичной прокуратуре подвели итоги борьбы с умышленным уничтожением и повреждением чужого имущества за первый квартал 2025 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

О проделанной работе на брифинге в Службе коммуникаций рассказала прокурор Управления прокуратуры города Гульмира Бекмуханова.

В рамках реализации принципа "нулевой терпимости" в столице ведется последовательная работа по усилению правового контроля и общественной дисциплины. Особое внимание уделяется актуальной теме – вандализму и загрязнению общественных мест.

"Порча общественного имущества, хулиганство, неуважение к общей собственности — всё это требует немедленного и жёсткого реагирования", — сообщила Гульмира Бекмуханова.

Она напомнила, что с 3 января 2023 года в силу вступила статья 147-1 КоАП, предусматривающая наказание за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если ущерб не превышает 200 МРП (738 тысяч тенге). Нарушителю может быть назначен административный арест либо штраф.

За I квартал 2025 года в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны поступило 61 дело по статье 147-1 КоАП. По итогам рассмотрения 40 правонарушителей подвергнуты адмаресту, еще 21 лицо оштрафовано на общую сумму 3 605 440 тенге. Это свидетельствует о принципиальном подходе к борьбе с вандализмом в столице.

По словам Гульмиры Бекмухановой, в Астане созданы все условия для оперативного выявления нарушений общественного порядка. На сегодня в городе функционируют 35 600 камер видеонаблюдения, подключённых к Центру оперативного управления полиции. Благодаря им ежедневно фиксируются десятки правонарушений, включая бросание мусора, плевки, хулиганские действия.

Прокуратура города фиксирует рост числа нарушений среди несовершеннолетних. За указанный период к административной ответственности за загрязнение общественных мест привлечен 5 151 человек, из них 36 — несовершеннолетние.

"Если несовершеннолетний не имеет достаточного имущества для уплаты штрафа, обязанность ложится на родителей или лиц, их заменяющих", — пояснила прокурор.

Прокуратура и полиция активно мониторят социальные сети, СМИ и публикации граждан. В случае обнаружения сообщений о вандализме и мелком хулиганстве проводятся проверки, правонарушителям дается правовая оценка. Подобные случаи регулярно освещаются в медиапространстве — с акцентом на правовые последствия.

Прокуратура призывает жителей столицы соблюдать нормы законодательства и проявлять собственную гражданскую позицию. В условиях урбанизации, роста населения и развития городской инфраструктуры поддержание порядка — это общая ответственность всех участников общества.