Более пяти тысяч человек пострадали от мощного торнадо в Китае
Сегодня, 07:43
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Сегодня, 07:43Сегодня, 07:43
190Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС
Десять человек погибли в результате разрушительного торнадо, обрушившегося на восточную китайскую провинцию Цзянсу. Более пяти тысяч пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24″.
Там, где прошла стихия, остались сотни разрушенных домов. Улицы городов завалены фрагментами крыш, обломками зданий и уличных конструкций. В зоне бедствия работают оперативные службы. Их перевели на усиленный режим работы.
От стихии пострадали несколько населенных пунктов, повреждения получили больше полутора тысяч домов.
Для ликвидации последствий стихийного бедствия на место происшествия направились представители профильных местных департаментов. Пострадавшие жители были доставлены в больницы.
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