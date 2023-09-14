Более пяти тысяч человек погибли при наводнении в Ливии

В результате наводнения в Ливии погибли свыше 5100 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Эти данные подтвердили власти страны. Тела погибших обнаружены в ливийском портовом городе Дерна. Из-за прорыва двух дамб смыло целые кварталы города с населением более 120 тысяч. Пропавшими без вести объявлены десять тысяч человек.

По данным Международной организации по миграции, по меньшей мере 30 тысяч человек остались без крыши над головой.

Жителям города самим приходится заниматься похоронами погибших. Сообщается, что менее половины тел, обнаруженных в Дерне, преданы земле.

Команды добровольцев, в частности, представители организации Красный Полумесяц, работают круглосуточно с вечера воскресенья.

Хикем Абу Шкиуат, министр гражданской авиации в непризнанном правительстве восточной Ливии, заявил, что ситуация в Дерне катастрофическая.

"Тела лежат повсюду — в море, в долинах, под зданиями, — сказал Шкиуат агентству Reuters по телефону после посещения города. — Я не преувеличиваю, когда говорю, что 25% города исчезло. Многие, многие здания рухнули".