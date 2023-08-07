Более пяти миллиардов тенге выделили на расширение опреснительного завода "Каспий"

Правительство выделило 5,08 миллиарда тенге на завершение расширения опреснительного завода “Каспий” в Актау. Алихан Смаилов подписал постановление, передает BaigeNews.kz.

О необходимости расширения опреснительного завода говорил президент еще в сентябре 2021 года на совещании по развитию Мангистауской области.

Эти меры позволят увеличить производительность питьевой воды до 40 тысяч кубометров в сутки, что вдвое больше имевшейся у предприятия мощности.

Запуск завода имеет большое значение для 180 тысяч жителей Мунайлинского, Тупкараганского и Каракиянского районов области.

По информации акимата региона, на сегодня строительно-монтажные работы выполнены на 80%.