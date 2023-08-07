Более пяти миллиардов тенге выделили на расширение опреснительного завода "Каспий"
Сегодня, 16:20
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Сегодня, 16:20Сегодня, 16:20
111Фото: Lada.kz
Правительство выделило 5,08 миллиарда тенге на завершение расширения опреснительного завода “Каспий” в Актау. Алихан Смаилов подписал постановление, передает BaigeNews.kz.
О необходимости расширения опреснительного завода говорил президент еще в сентябре 2021 года на совещании по развитию Мангистауской области.
Эти меры позволят увеличить производительность питьевой воды до 40 тысяч кубометров в сутки, что вдвое больше имевшейся у предприятия мощности.
Запуск завода имеет большое значение для 180 тысяч жителей Мунайлинского, Тупкараганского и Каракиянского районов области.
По информации акимата региона, на сегодня строительно-монтажные работы выполнены на 80%.
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