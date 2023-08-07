  • 7 Августа, 16:53
  • BAIGENEWS

Более пяти миллиардов тенге выделили на расширение опреснительного завода "Каспий"

Сегодня, 16:20
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Lada.kz Сегодня, 16:20
Сегодня, 16:20
111
Фото: Lada.kz

Правительство выделило 5,08 миллиарда тенге на завершение расширения опреснительного завода “Каспий” в Актау. Алихан Смаилов подписал постановление, передает BaigeNews.kz.

О необходимости расширения опреснительного завода говорил президент еще в сентябре 2021 года на совещании по развитию Мангистауской области.

Эти меры позволят увеличить производительность питьевой воды до 40 тысяч кубометров в сутки, что вдвое больше имевшейся у предприятия мощности.

Запуск завода имеет большое значение для 180 тысяч жителей Мунайлинского, Тупкараганского и Каракиянского районов области.

По информации акимата региона, на сегодня строительно-монтажные работы выполнены на 80%. 

Самое читаемое

Наверх