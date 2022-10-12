Более пяти миллиардов тенге штрафа грозит литейщикам за загрязнение берега Малой Алматинки

Фото: turizmvnn.ru

Более 125 тысяч кубометров шлака незаконно захоронил ТОО "Казферросталь" на берегу реки Малая Алматинка, загрязнив более трёх гектаров земли.

Департамент экологии по городу Алматы отчитался о внеплановой проверке в отношении ТОО "Казферросталь", сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проверка проводилась на основании заявления ОО "Kaz Eco Patrol" и представления специализированной природоохранной прокуратуры весной этого года. По её результатам установлено:

Предприятием без наличия разрешительных документов захоронен металлургический шлак и складированы отходы чёрных металлов в особо крупном объёме на земельном участке в водоохранной полосе реки Малой Алматинки.

Общая площадь участка захоронения составляет 3,1 га. Общий объем незаконно захороненного шлака от плавки — 125 616,43 кубометра.

Были нарушены нормы в сфере экологических требований по управлению отходами, а также гигиенических нормативов по охране окружающей среды. Предприятием нарушена экосистема участка, а также прилегающая территория реки Малая Алматинка.

Экологи составили два административных протокола по ч. 1 ст. 332 и ч. 3 ст. 334 КоАП РК и наложили штраф в размере более миллиона тенге. Предприятием штраф оплачен добровольно.

Кроме этого, был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 344 КоАП РК. По нему идёт судебное разбирательство.

Санкция этой статьи исчисляется из расчёта экономической выгоды. Департамент экологии провёл расчет суммы экономической выгоды, он составил более пяти миллиардов тенге.