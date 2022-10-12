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  • Более пяти миллиардов тенге штрафа грозит литейщикам за загрязнение берега Малой Алматинки
turizmvnn.ru Сегодня, 13:28
359
Фото: turizmvnn.ru

Более пяти миллиардов тенге штрафа грозит литейщикам за загрязнение берега Малой Алматинки

Более 125 тысяч кубометров шлака незаконно захоронил ТОО "Казферросталь" на берегу реки Малая Алматинка, загрязнив более трёх гектаров земли.

Департамент экологии по городу Алматы отчитался о внеплановой проверке в отношении ТОО "Казферросталь", сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проверка проводилась на основании заявления ОО "Kaz Eco Patrol" и представления специализированной природоохранной прокуратуры весной этого года. По её результатам установлено:

  • Предприятием без наличия разрешительных документов захоронен металлургический шлак и складированы отходы чёрных металлов в особо крупном объёме на земельном участке в водоохранной полосе реки Малой Алматинки.
  • Общая площадь участка захоронения составляет 3,1 га. Общий объем незаконно захороненного шлака от плавки — 125 616,43 кубометра.
  • Были нарушены нормы в сфере экологических требований по управлению отходами, а также гигиенических нормативов по охране окружающей среды. Предприятием нарушена экосистема участка, а также прилегающая территория реки Малая Алматинка.

Экологи составили два административных протокола по ч. 1 ст. 332 и ч. 3 ст. 334 КоАП РК и наложили штраф в размере более миллиона тенге. Предприятием штраф оплачен добровольно.

Кроме этого, был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 344 КоАП РК. По нему идёт судебное разбирательство.

Санкция этой статьи исчисляется из расчёта экономической выгоды. Департамент экологии провёл расчет суммы экономической выгоды, он составил более пяти миллиардов тенге.

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#экология #штрафы #Алматы
Журналист
Сегодня, 13:28
359
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