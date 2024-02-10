Более полутора тысяч снегоуборочных машин вышли на дороги Астаны
Сегодня, 14:22
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Сегодня, 14:22Сегодня, 14:22
126Фото: gov.kz
Свыше 2,3 тысячи дорожных рабочих задействованы в снегоуборочных работах в столице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
"На уборку улиц и тротуаров Астаны от снега и наледи выехало более 1,6 тысячи единиц спецтехники. С утра 10 февраля в снегоуборочных работах задействовано более 2,3 тысячи дорожных рабочих коммунальных служб города и свыше 1,6 тысячи единиц спецтехники. В ночь с 9 на 10 февраля из столицы вывезли более 48 тысяч кубометров снега, что равно объему более 3,4 тысячи большегрузов", — говорится в сообщении.
С начала зимнего периода почти 309 тысяч рейсов вывезли на снежные полигоны 4,2 млн кубометров снега.
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