Более полутора тысяч снегоуборочных машин вышли на дороги Астаны

Свыше 2,3 тысячи дорожных рабочих задействованы в снегоуборочных работах в столице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

"На уборку улиц и тротуаров Астаны от снега и наледи выехало более 1,6 тысячи единиц спецтехники. С утра 10 февраля в снегоуборочных работах задействовано более 2,3 тысячи дорожных рабочих коммунальных служб города и свыше 1,6 тысячи единиц спецтехники. В ночь с 9 на 10 февраля из столицы вывезли более 48 тысяч кубометров снега, что равно объему более 3,4 тысячи большегрузов", — говорится в сообщении.

С начала зимнего периода почти 309 тысяч рейсов вывезли на снежные полигоны 4,2 млн кубометров снега.