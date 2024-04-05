Более полусотни волонтёров пришли на помощь жителям Костанайской области

В Костанайской области член Национального Курултая Серик Бектурганов встретился с жителями района, расположенного рядом с разливающейся в эти дни рекой Тобол, укреплять фундаменты частных домов в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

Сегодня здесь работает более полусотни волонтеров. Откликнувшиеся на клич в соцсетях студенты-добровольцы уже второй день укрепляют фундаменты частных домов и основание ворот мешками с песком.

На месте предполагаемого прихода воды в режиме нон-стоп дежурят и работники акиматов, члены оперативного штаба. Приехавший на место Серик Бектурганов обсудил с ними механизмы противодействия паводку и оказания помощи пострадавшим. Добровольных помощников он поблагодарил за помощь, выразив признательность за их активную жизненную позицию.