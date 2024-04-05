Более полусотни волонтёров пришли на помощь жителям Костанайской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Костанайской области член Национального Курултая Серик Бектурганов встретился с жителями района, расположенного рядом с разливающейся в эти дни рекой Тобол, укреплять фундаменты частных домов в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.
Сегодня здесь работает более полусотни волонтеров. Откликнувшиеся на клич в соцсетях студенты-добровольцы уже второй день укрепляют фундаменты частных домов и основание ворот мешками с песком.
На месте предполагаемого прихода воды в режиме нон-стоп дежурят и работники акиматов, члены оперативного штаба. Приехавший на место Серик Бектурганов обсудил с ними механизмы противодействия паводку и оказания помощи пострадавшим. Добровольных помощников он поблагодарил за помощь, выразив признательность за их активную жизненную позицию.
"Специалисты-гидрологи, и старожилы говорят, что такого паводка не было очень давно. Но самое главное, что сейчас должно интересовать всех и каждого - это не почему паводок произошел, а что делать в этой конкретной ситуации, - сказал член Национального Курултая. Хочу отметить, что и глава государства Касым-Жомарт Токаев, и Глава правительства четко обозначили ориентиры помощи пострадавшим. Те, кто нуждаются в материальной помощи, ее, безусловно, получат незамедлительно", - сказал Серик Бектурганов.
Самое читаемое