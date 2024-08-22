  • 22 Августа, 23:30
  • BAIGENEWS

Более полумиллиона яиц незаконно ввезли из Казахстана в Кыргызстан

Сегодня, 22:23
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:23
Сегодня, 22:23
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Фото: pxhere.com

Из Казахстана на территорию Кыргызстана незаконно ввезли 626 400 куриных яиц. Об этом сообщили в пресс-службе Минводсельпрома КР, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus.media.

Обнаружили нарушение инспекторы пограничного ветеринарного контрольно-пропускного пункта "Ак-Тилек". Они составили акт возврата, и груз отправили обратно в Казахстан.

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