Более полумиллиона яиц незаконно ввезли из Казахстана в Кыргызстан
Сегодня, 22:23
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Сегодня, 22:23Сегодня, 22:23
125Фото: pxhere.com
Из Казахстана на территорию Кыргызстана незаконно ввезли 626 400 куриных яиц. Об этом сообщили в пресс-службе Минводсельпрома КР, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus.media.
Обнаружили нарушение инспекторы пограничного ветеринарного контрольно-пропускного пункта "Ак-Тилек". Они составили акт возврата, и груз отправили обратно в Казахстан.