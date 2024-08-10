Более полумиллиона туристов посетили Боровое с начала года

С начала 2024 года Боровое посетило более 578 тысяч человек, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ГНПП "Бурабай".

Основной пик посещаемости традиционно пришёлся на летние месяцы.Пляжный отдых особенно востребован на берегах озёр Бурабай, Щучье, Катарколь, Большое Чебачье, а любители спортивной рыбалки облюбовали озеро Жукей.

"Туристическая нагрузка на наш парк продолжает расти. Основной поток отдыхающих приходится на май-сентябрь с кульминацией в июле. Уже в июне количество отдыхающих превысило сто тысяч человек", – отметила заместитель директора ГНПП "Бурабай" Венера Нугманова.

За семь месяцев на территорию парка въехало 175 347 автомобилей. Почти каждый третий легковой автомобиль в среднем въезжал в парк не менее трёх раз.

Растущее число посетителей, по словам заместителя директора, оказывает существенное влияние на экосистему парка. В первую очередь, это проявляется в увеличении объёма отходов. Только с начала текущего года на территории нацпарка собрано и вывезено около 440 тонн мусора. За весь прошлый год – 840 тонн.

Для мониторинга состояния окружающей среды ГНПП "Бурабай" приобретено оборудование, которое позволяет анализировать качество воды в озёрах, уровень загрязнения водных и воздушных систем, выявлять угрозы для экосистемы и идентифицировать источники загрязнений.