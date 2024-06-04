Более полумиллиона тенге присвоил частный судебный исполнитель в Шымкенте

Прокуратурой Аль-Фарабийского района города Шымкент в отношении частного судебного исполнителя начато досудебное расследование по факту присвоения им денежных средств в размере 556 953 тенге, предназначенных для выплаты задолженности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Шымкент.

“Решением Аль-Фарабийского районного суда города Шымкент ответчик "С" был обязан выплатить истцу "Б" денежную сумму в размере 1 275 000 тенге. Установленная сумма ежемесячно взыскивалась с заработной платы должника и направлялась на расчетный счет частного судебного исполнителя. Он же в свою очередь, тратил их для своих нужд”, - говорится в сообщении.

Досудебное расследование, начатое по части 1 статьи 251 Уголовного кодекса прекращено в связи с примирением сторон.

Недобросовестный судебный исполнитель исключен из членов Республиканской палаты частных судебных исполнителей.