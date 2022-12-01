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Более полумиллиарда тенге могут выделить на новогоднее оформление Алматы
Горожанам и гостям мегаполиса обещают яркое оформление и настоящий праздник.
Встреча нового 2023 года в Алматы обещает быть яркой и богатой на праздничные мероприятия. Завесу тайны о праздновании Нового года приоткрыли для BaigeNews.kz в акимате Алматы.
В Управлении культуры города рассказали, что в этом году в качестве основной концепции встречи 2023 года выбрали возрождение духа праздничной новогодней атмосферы после двух лет карантинных ограничений. Поэтому праздничное оформление сделают в тёплых тонах с подсветкой.
Местом для главной ёлки города выбрана площадь Абая (площадь перед Дворцом республики). Алматинцы и гости города станут свидетелями церемонии её зажжения, а также смогут насладиться праздничным концертом. Свои главные ёлки также будут в каждом из восьми районов города, но для украшения улиц города будет соблюдён единый стиль световой композиции, который станет объединяющим для всех общественных пространств города. Кроме того, общественные пространства дополнят малые архитектурные формы, - пояснили в Управлении культуры Алматы.
Особо высокая концентрация малых архитектурных форм, иллюминаций и фотозон ждёт алматинцев и гостей мегаполиса на пешеходных улицах Панфилова, Жибек Жолы и площади Абая.
По аналогии с европейскими городами, в Алматы также проведут зимний фестиваль. Он состоится в нескольких районах города с 20 декабря по 5 января на площади Абая, в парке Первого Президента, перед акиматами Наурызбайского, Жетысуского районов, театра для детей и юношества имени Сац и по улице Сауранбаева. Горожане смогут прочувствовать новогоднюю атмосферу, посетив новогоднюю ярмарку, гастро-фестиваль, зону выступлений, мастер-классов и развлечений для всей семьи. Кроме того, во всех районах города в скором времени зальют ледовые катки, благо, погода сейчас в Алматы снежная, морозная и по-настоящему зимняя.
Что касается стоимости новогодних праздников для городского бюджета, то сейчас её назвать невозможно, потому что идут открытые конкурсы на проведение праздничных мероприятий и оформление города на портале государственных закупок.
Сейчас идёт приём документов от потенциальных поставщиков. Сумма, которая будет выделена на новогоднее оформление, будет соответствовать цене, предложенной потенциальными поставщиками после окончания конкурса, - сообщили в акимате Алматы.
На данный момент на портале госзакупок фигурирует цифра в 598,6 миллионов тенге, которую готовы потратить на оформление города, но по итогам конкурса сумма, которую выплатят компаниям-подрядчикам, может быть меньше.
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