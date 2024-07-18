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Более миллиона тенге забыл в автобусе житель Астаны

Сегодня, 20:48
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baigenews.kz Сегодня, 20:48
Сегодня, 20:48
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Фото: baigenews.kz

1,2 миллиона тенге перевозил в автобусе житель Астаны. Отвлёкшись, мужчина забыл пакет с деньгами в общественном транспорте, передаёт BaigeNews.kz.

Обнаружив потерю, он обратился за помощью в полицию.

Сотрудники УП района "Байконур" установили маршрут и водителя автобуса. Пакет с крупной суммой нашли и передали владельцу.

Семья поблагодарила стражей порядка за профессионализм и оперативность.

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