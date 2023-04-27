Более миллиона тенге за халатность заплатит актюбинке лечебный центр

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Беременная актюбинка в оздоровительном центре потеряла сознание и упала лицом на кафельный пол, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

В произошедшем она обвинила сотрудников центра лечения позвоночника в халатности, из-за чего она при выполнении упражнения потеряла сознание.

Отмечается, что скорую помощь сотрудники не вызвали, она сама обратилась больницу, где ей поставили диагноз "посттравматическая энцефалопатия, посттравматическая ссадина нижней губы и в области скулы справа, ушиб мягкой ткани, повреждение в виде надлома передних зубов". При этом лечение проводить было нельзя из–за того, что она на тот момент была беременна.

"Женщина подала в суд на оздоровительный центр и потребовала выплатить ей за моральный ущерб 100 тысяч тенге и возместить затраты на лечение, 406 тысяч тенге. По ее словам, во время инцидента отсутствовал инструктор.

Суд установил, что клиентка получила телесные повреждения в центре лечения позвоночника в 11 микрорайоне в Актобе из–за ненадлежаще оказанных услуг. В результате она потратила на лечение 406 тысяч тенге, в эту сумму входило медицинское обслуживание и затраты на лекарства.

Центр обязали выплатить актюбинке 506 тысяч тенге за материальный и моральный ущерб.