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gov.kz Сегодня, 12:31
208
Сегодня, 12:31
208
Фото: gov.kz

Более миллиона тенге должны заплатить в качестве взноса кандидаты в депутаты мажилиса - ЦИК

Кандидаты в депутаты мажилиса парламента РК должны будут внести на счёт Центральной избирательной комиссии избирательный взнос в размере 15 минимальных заработных плат или 1 050 000 тенге, передаёт BaigeNews.kz

"Политические партии, выдвинувшие партийные списки до регистрации и после его проверки на соответствие требованиям, предяъвляемым к нему Конституцией и конституционным законом о выборах в РК, вносят из средств политических партий на счет ЦИКа избирательный взнос в размере 15 МЗП или 1 050 000 тысяч тенге за каждое лицо, включенное в список партии", - сказала член ЦИКа Сабила Мустафина.  

Избирательный взнос не уплачивается политическими партиями, получившими на предыдущих выборах депутатов мажилиса парламента пять и более процентов голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании. А те партии, получившие от трёх до пяти процентов, а также до трёх процентов голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании избирательный взнос уплачивают в размере 50 и 70 процентов соответственно от размера избирательного взноса.

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#выборы #ЦИК #взнос
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 12:31
208
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