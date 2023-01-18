Более миллиона семей получат новое жильё до 2029 года - глава МИИР

Фото: krisha.kz

Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Марат Карабаев рассказал о мерах по улучшению жилищных условий казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

По словам министра, в 2022 году в стране было введено в эксплуатацию 15,4 миллиона квадратных метров жилья, это порядка 130 006 квартир.