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Сегодня, 17:15
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201Фото: krisha.kz
Более миллиона семей получат новое жильё до 2029 года - глава МИИР
Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Марат Карабаев рассказал о мерах по улучшению жилищных условий казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.
По словам министра, в 2022 году в стране было введено в эксплуатацию 15,4 миллиона квадратных метров жилья, это порядка 130 006 квартир.
"В жилищное строительство инвестировано 2,9 триллиона тенге (+116,8% к 2021 году). В текущем году планируется ввод 15,3 миллиона квадратных метров жилья, это 143,5 тысяч новых жилищ. До 2029 года согласно предвыборной программе президента новым жильём будет обеспечено более миллиона семей за счёт ввода порядка 111 миллионов квадратных метров жилья", - сказал министр.
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