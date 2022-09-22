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avianews.kz 22 Сентября, 13:39
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Фото: avianews.kz

Более миллиона долларов пытались вывезти из Астаны с начала года

На таможне в аэропорту Астаны с начала года выявили 55 фактов незаконного вывоза наличных денег и недостоверного таможенного декларирования наличных денежных средств, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Сумма незадекларированных наличных средств составила 498 454 908 тенге, а именно 1 083 599 долларов США, сумма штрафа по данным нарушениям превысила 1 700 000 тенге. К примеру, 09.09.2022 года в международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" города Астана после прохождении таможенного контроля пассажиров, убывающих международным авиарейсом в Дубай, сотрудниками таможенного поста "Ауежай-Астана" совместно с сотрудниками досмотра аэропорта был остановлен гражданин Казахстана. В момент задержания были выявлены наличные денежные средства в сумме 56 750 долларов США (что по курсу Национального банка РК на 09.09.2022г. составляет 26 911 985 тенге). Нарушитель пытался провезти часть денег в обуви под стелькой, а оставная сумма денег обнаружена в ручной клади", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

25 августа 2022 года после прохождении таможенного контроля пассажиров, убывающих международным авиарейсом в Дубай, был остановлен гражданин Казахстана, говорится также в сообщении. В момент задержания были выявлены наличные денежные средства в сумме 14 100 долларов США (по курсу Национального банка РК на 25.08.2022г. составляет 6 513 918 тенге).

"Напоминаем, что Указом Президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" (Указ) запрещен вывоз из Республики Казахстан: наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США и рассчитанной по курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза; золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 г и инвестиционных монет из золота "ALTYN BARYS" и из серебра "KÚMIS BARYS", выпускаемых Национальным Банком Республики Казахстан, а также аффинированного золота свыше 100 граммов", - отметили в аэропорту.

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#валюта #аэропорт #Астана
Журналист
22 Сентября, 13:39
463
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