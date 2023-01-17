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Более миллиарда тенге выделено на гранты для НПО в Казахстане
В 2023 году на гранты для неправительственных организаций из средств республиканского бюджета выделены один миллиард 292 миллиона тенге. Об этом рассказал председатель правления НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" Галым Курман, передает BaigeNews.kz.
В этом году по заказу Министерства информации и общественного развития РК будет реализовано 47 государственных грантов, из которых 22 –краткосрочные, 16 – среднесрочных и 9 долгосрочных проектов по 6 сферам:
- Поддержка социально уязвимых слоев населения;
- Содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности неправительственных организаций;
- Защита прав, законных интересов граждан и организаций;
- Укрепление общественного согласия и общенационального единства;
- Поддержка молодежной политики и детских инициатив;
- Содействие решению семейно-демографических и гендерных вопросов.
"Реализация грантов по всем направлениям позволяет Центру увидеть всю картину социальных потребностей и нужд, а также возможностей местных инициативных групп и общественных организаций. Общая сумма грантов, выделенных из средств республиканского бюджета, на 2023 год составляет – 1,292 миллиарда тенге. Напомню, что в этом году заявки от НПО мы принимаем согласно новым правилам предоставления грантов. В рамках нового механизма внедряется подход "снизу-вверх", когда неправительственные организации сами предлагают пути решения проблемы. На основе консультаций с НПО, общественностью и анализа международного опыта внедрена система градуированных грантов", - рассказал спикер на брифинге в СЦК.
Он также подчеркнул, что внедрены краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные гранты. В зависимости от вида гранта определяются различные требования к объему финансирования, срокам реализации, условиям участия в конкурсе для НПО, требования к отчетности. Срок реализации краткосрочных грантов составляет от трех до 12 месяцев, среднесрочных грантов – от одного года до двух лет. А долгосрочные гранты реализуются от двух до трех лет.
"Еще один из часто задаваемых вопросов от НПО – о суммах грантов. По краткосрочным грантам объем финансирования составляет не менее пятисоткратного и не более трехтысячекратного размера месячного расчетного показателя. По среднесрочным грантам объем финансирования составляет не менее трехтысячекратного и не более десятитысячекратного размера МРП. И по по долгосрочным грантам объем финансирования - не менее десятитысячекратного размера месячного расчетного показателя", - рассказал Курман
В конкурсе на предоставление государственных грантов могут принять участие НПО, сведения о которых содержатся в Базе данных НПО (infonpo.gov.kz) и соответствующих техническим требованиям подачи документов. Заявки на краткосрочные и среднесрочные гранты вносятся Оператору с 12 января по 1 февраля, на долгосрочные гранты с 12 января по 15 февраля, 18.30 по времени Астаны. Все заявки принимаются по электронной почте grants@cisc.kz. Также можно сдать документы, вручив заявку Оператору из рук в руки.
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