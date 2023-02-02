Более миллиарда тенге потратят на бесплатные кружки для детей в Карагандинской области

В области работают 144 кружка, которые бесплатно посещают 4 806 детей.

"Дети занимаются по программе подушевого финансирования народными и современными танцами, хореографией, живописью, рисованием, кукловождением, моделированием одежды, кройкой и шитьём, в кружках актёрского мастерства, сценической речи, модельного искусства, краеведения, учатся на гидов-экскурсоводов, эстрадному вокалу, народному пению, игре на домбре. И это не весь список. Кружки по творческому заказу работают в Караганде, Темиртау, Шахтинске и Сарани", - сообщили в Управлении культуры, архивов и документации Карагандинской области.

В двух адаптированных кружках от ОБФ "Батыл жүрек" и "Умницы" живописью, рисованием и лепкой занимаются 25 детей с ограниченными возможностями.

"Моя дочь занимается танцами два года. Первый год мы занимались платно. Потом узнали о программе ArtSport и получили ваучер. Вот уже год занимаемся бесплатно, а так бы пришлось платить 13 тысяч в месяц. Я считаю, что это отличная возможность для детей. Ведь не все семьи могут платить за кружки. Дочке очень нравится", – рассказала карагандинка Наиля Имранова.

Программа помогает развиваться и бизнесу.

"Центр LA Dance complex сначала открылся Астане. Благодаря ArtSport нам удалось масштабироваться, в 2021-м мы начали работать в Караганде. Ранее в каждом филиале обучалось от 60 до 150 детей, при подушевом финансировании количество детей только в Караганде выросло до 385. Сейчас у нас проходят занятия по следующим направлениям: танцы, живопись, шахматы, вокал", - сообщила основатель студии в Караганде Анна Володина.

Напомним, проект государственного творческого заказа в Казахстане стартовал в мае 2021 года. Его цель – максимальный охват детей в возрасте от 4 до 17 лет бесплатными занятиями.