Более миллиарда тенге похитили участники программы по добровольному переселению в Казахстане

Прокуроры провели анализ расходования государственных средств, выделенных на реализацию Программы по добровольному переселению граждан из южных в северные регионы Казахстана. Выявлены факты злоупотреблений и хищений свыше миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"Переселенцами числились подставные лица, а документы оформлялись на заведомо непригодное для проживания жильё либо иные аварийные здания, которые приобретались по низким ценам. В отдельных случаях граждане даже не знали, что их по документам переселили", - сообщили в Генпрокуратуре.

Подобные факты выявлены в ВКО, Карагандинской, Акмолинской, Абайской, Костанайской и Улытауской областях.

Например, в Успенском районе Павлодарской области работник КГУ "Центр трудовой мобильности" находил дешёвые дома и предлагал переселенцам покупать их по завышенной цене, забирая часть полученных от государства денег.

Ведётся досудебное расследование, работник центра находится под домашним арестом.

В ВКО выявлены случаи сговора переселенцев и продавцов, которые заключали фиктивные договоры для получения государственной помощи, а затем делили деньги. В дальнейшем граждане проживали по прежним адресам.

В Мамлютском районе Северо-Казахстанской области переселенец присвоил разницу между реальной стоимостью дома и выплаченными государством средствами. Злоумышленник признан виновным в мошенничестве и приговорён к одному году ограничения свободы.

Всего прокурорами начато 20 досудебных расследований.

Следствием принимаются меры по установлению всех причастных лиц, привлечению их к ответственности, а также возмещению причинённого ущерба.

Для устранения пробелов в нормативных актах и усиления системы контроля за ходом реализации программы внесен акт надзора в правительство.