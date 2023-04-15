Более двух тысяч рабочих задействованы в уборке снега в Астане

Фото: gov.kz

В столице коммунальные службы продолжают работу по очистке города от снега. Днём, 15 апреля в снегоуборочных работах задействовано более двух тысяч дорожных рабочих и около тысячи единиц спецтехники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Отмечается, что Снегоуборочные работы взяты на контроль и ведутся согласно установленному плану.

Всего с начала зимы из города вывезено более 3,9 миллионов кубометров снега, для чего на снежные полигоны совершено 312 723 рейсов.

Напомним, по прогнозу синоптиков "Казгидромета", 15 апреля в столице ожидается переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололёд. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы до 23 метров в секунду. Резкое понижение температуры воздуха ночью и днём до минус 5-7 градусов. О погоде в других регионах страны можно почитать здесь.

В акимате попросили жителей и гостей города быть осторожными, соблюдать правила поведения при гололеде. При управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.