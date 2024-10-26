Данные более двух тысяч предприятий загружены на платформу Smart Data Ukimet

Премьер-министр Олжас Бектенов провел рабочее совещание по вопросу исполнения поручений Главы государства в части повышения прозрачности и эффективности мер господдержки субъектов отечественного предпринимательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

"Ключевая задача – цифровизация методологии категоризации субъектов предпринимательства, имеющих приоритетный доступ к госзакупкам и мерам господдержки. При этом необходимо закрепить встречные обязательства субъектов предпринимательства, получающих государственную поддержку. Во главу угла ставится качество продукции, локализация производства в стране и доля казахстанского содержания, а также нацеленность на дальнейший вклад предприятия в социально-экономическое развитие региона и страны. Цифровой формат позволит устранить коррупционные риски и влияние человеческого фактора", — отмечается в сообщении.

На сегодня Правительство осуществляет расширенный анализ влияния мер господдержки на развитие промышленной отрасли. Новая информационная платформа отражает данные по активности бизнеса в динамике, до и после получения мер господдержки.

"Платформа содержит данные об отечественных предприятиях, их загруженности, выпускаемой продукции, внешнеторговой деятельности, числе сотрудников, а также заключенных с ними договорах, в том числе долгосрочных и офтейк-контрактах. Система позволяет госорганам в проактивном формате проводить анализ, мониторинг и принимать управленческие решения для оказания своевременной поддержки бизнесу", — говорится в сообщении пресс-службы Правительства.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев доложил о загрузке в систему данных уже свыше 2 тыс. отечественных предприятий, имеются сведения о компаниях — субъектах регулируемых закупок, являющихся потенциальными покупателями отечественной продукции, также загружена информация о заключенных долгосрочных договорах между недропользователями и бизнесом.

Платформа, разработанная на базе информационно-аналитической системы Smart Data Ukimet, объединяет и систематизирует данные из ранее разрозненных информационных систем. Она полностью интегрирована с базами министерств финансов, труда и соцзащиты, СК-Фармация, ТОО "Самрук-Казына Контракт", электронных закупок, регулируемых закупок квазигосударственного сектора (Mitwork) и недропользователей (NadLock). Кроме того, загружены данные Фонда развития предпринимательства "Даму" и холдинга "Байтерек" об оказываемых мерах поддержки казахстанским предприятиям. Обновление информации осуществляется в онлайн-режиме.

О проделанной работе по наполнению и практическому применению платформы также доложили руководители министерств цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, здравоохранения, финансов.