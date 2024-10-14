Более двух тысяч ДТП произошло за день в Акмолинской области
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Более 2 400 ДТП произошло в Акмолинской области из-за сложных погодных условий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"12 октября патрульные работали в усиленном режиме из-за сложной метеорологической обстановки. Для предотвращения серьёзных ДТП движение было ограничено на нескольких трассах. Несмотря на принятые меры, в этот день зарегистрировано более 2 400 ДТП с механическими повреждениями", - сообщили в ДП.
Одна из значительных аварий произошла на 155-м километре трассы Астана — Петропавловск. 34-летний водитель грузовика Mercedes не учёл сложные погодные условия и, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства и столкнулся с криволинейным брусом.
Водителя наказали за нарушение Правил дорожного движения.
"В период ограничения движения обеспечено сопровождение более тысячи авто: до Щучинска – 740 единиц (600 легковых и 140 грузовых), а также из Кокшетау до Астаны – 565 единиц (470 легковых и 94 грузовых).
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