Более двух тысяч ДТП произошло за день в Акмолинской области

Более 2 400 ДТП произошло в Акмолинской области из-за сложных погодных условий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"12 октября патрульные работали в усиленном режиме из-за сложной метеорологической обстановки. Для предотвращения серьёзных ДТП движение было ограничено на нескольких трассах. Несмотря на принятые меры, в этот день зарегистрировано более 2 400 ДТП с механическими повреждениями", - сообщили в ДП.

Одна из значительных аварий произошла на 155-м километре трассы Астана — Петропавловск. 34-летний водитель грузовика Mercedes не учёл сложные погодные условия и, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства и столкнулся с криволинейным брусом.

Водителя наказали за нарушение Правил дорожного движения.