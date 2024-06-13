Более двух тонн конопли уничтожили за неделю в Шуской долине

Более двух тонн конопли уничтожено за неделю в Шуской долине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На прошлой неделе на 1,8 гектара путём скашивания с последующим сжиганием уничтожено 2 тонны 150 кг дикорастущей конопли.

"В комплекс антинаркотических мероприятий входит не только предотвращение заготовки, вывоза дикорастущей конопли, но и уничтожение её массовых плантаций. Основные очаги произрастания – это заброшенные огороды, сельскохозяйственные угодья, не используемые по целевому назначению. Мы не проводим химическую обработку, так как это вредно для экологии. Скашивание уступает в эффективности химическим средствам, но всё же является действенным методом. Мы каждый год стараемся успеть провести всю процедуру до вегетативного созревания конопли. Выражаем благодарность сельчанам, которые с пониманием относятся к нашей работе", – сказал руководитель управления по противодействию наркопреступности ДП Алим Бажикбаев.​

В прошлом году на территории Жамбылской области уничтожено более 220 тонн дикорастущей конопли.