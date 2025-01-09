Суд признал супругов из Костаная виновными в незаконном предпринимательстве, передаёт BaigeNews.kz.

Их обвинили в предпринимательской деятельности без регистрации и обязательной лицензии, а равно занятие запрещенными видами деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Установлено, что с августа 2021 года по январь 2024 года супруги занимались обменом, покупкой и продажей необеспеченных цифровых активов, оборот которых запрещён на территории РК, получив доход более двух миллиардов тенге (особо крупный размер).

Подсудимые вину не признали, в содеянном не раскаялись, но не отрицали, что занимались обменом криптовалют. Считали, что закон не нарушали и занимались законным предпринимательством.

Смягчающим обстоятельством признано наличие малолетних детей.

"С учётом личности подсудимых, характера и степени общественной опасности совершённого деяния супруги приговорены к двум годам лишения свободы каждый с конфискацией имущества с лишением права заниматься выпуском и оборотом цифровых активов, цифрового майнинга на семь лет. Супруг взят под стражу в зале суда. В отношении супруги исполнение отбывания наказания отсрочено на пять лет в связи с наличием на иждивении двух малолетних детей. Удовлетворён иск прокурора о взыскании с осуждённых в пользу государства свыше двух миллиардов тенге", - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.