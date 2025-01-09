Более двух млрд тенге незаконно заработали на криптовалюте супруги в Костанае
Их лишили не только свободы, но и имущества.
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Суд признал супругов из Костаная виновными в незаконном предпринимательстве, передаёт BaigeNews.kz.
Их обвинили в предпринимательской деятельности без регистрации и обязательной лицензии, а равно занятие запрещенными видами деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.
Установлено, что с августа 2021 года по январь 2024 года супруги занимались обменом, покупкой и продажей необеспеченных цифровых активов, оборот которых запрещён на территории РК, получив доход более двух миллиардов тенге (особо крупный размер).
Подсудимые вину не признали, в содеянном не раскаялись, но не отрицали, что занимались обменом криптовалют. Считали, что закон не нарушали и занимались законным предпринимательством.
Смягчающим обстоятельством признано наличие малолетних детей.
"С учётом личности подсудимых, характера и степени общественной опасности совершённого деяния супруги приговорены к двум годам лишения свободы каждый с конфискацией имущества с лишением права заниматься выпуском и оборотом цифровых активов, цифрового майнинга на семь лет. Супруг взят под стражу в зале суда. В отношении супруги исполнение отбывания наказания отсрочено на пять лет в связи с наличием на иждивении двух малолетних детей. Удовлетворён иск прокурора о взыскании с осуждённых в пользу государства свыше двух миллиардов тенге", - сообщили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.