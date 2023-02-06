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Более двух миллионов тенге выманил у 60-летней казахстанки жених из Англии
Жительница Костанайской области взяла в кредит более двух миллионов тенге, чтобы отправить жениху из Англии. 60-летняя женщина осталась и без денег, и без возлюбленного и обратилась в полицию, передаёт BaigeNews.kz.
Пенсионерка пришла в отдел полиции Карабалыкского района и сообщила, что в прошлом году по WhatsApp познакомилась с англичанином. Завязалась переписка. Через некоторое время мужчина захотел отправить казахстанке подарок на день рождения.
"Добродетель" даже сфотографировал, все, что приобрел - золотую цепочку, браслет, сумочку, босоножки, а также деньги.
В октябре мужчина сказал, что по поводу посылки с дамой свяжется его агент. После этого с незнакомого номера казахстанка получила сообщение: для получения подарка необходимо оплатить 250 тысяч тенге. Ей оправили реквизиты одного из банков.
Женщина, ничего не заподозрив, оформила денежный кредит и отправила деньги.
Через два дня агент сообщил ей, что посылка задерживается на почте в Алматы, так как в ней содержится большая сумма денег. Чтобы получить подарок, необходимо заплатить ещё миллион тенге.
Казахстанка оформила ещё один кредит.
"Мошенники, воспользовавшись доверием потерпевшей, сказали, что присланные ей из Англии деньги в конвертации на казахстанскую валюту составляют 28 миллионов тенге, для их получения ей необходимо внести еще один миллион тенге. Позже они уговорили пенсионерку оформить очередной кредит в 100 тысяч тенге. Все это время “англичанин” уверял, что закроет кредиты по приезду. После того, как женщина отказалась брать в долг в банке еще 500 тысяч тенге, “жених” перестал ей писать", - сообщил начальник ОП Карабалыкского района Багытбек Дисюков.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что писали женщины из Украины.
По данному факту подготовлены запросы для установления принадлежности счетов банков.
"По имеющимся абонентским номерам подготовлены запросы в ПСМ МВД РК на установление местонахождения подозреваемого", – уточнил Дисюков.
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