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Более двух миллионов семей с детьми получают пособия и выплаты от государства
Вице-министр труда и социальной защиты Назгуль Сагындыкова рассказала о мерах социальной поддержки, оказываемых семьям с детьми в рамках Года детей, передаёт BaigeNews.kz. Минтруда сегодня провело брифинг на площадке СЦК.
Сагындыкова сообщила, что защита прав и законных интересов семей, имеющих детей, является одним из основных направлений государственной политики страны.
"В Казахстане существует пять видов пособий семьям, имеющим детей, выплачиваемых из бюджета, и два вида выплат из государственного Фонда социального страхования. На сегодняшний день более двух миллионов семей с детьми относятся к категории получателей пособий и выплат. В 2022 году все размеры государственных пособий и выплат проиндексированы на 9%, то есть с первого января на 5%, с первого апреля - ещё на 4%", - рассказала вице-министр.
По ее словам, в 2022 году такиим семьям выплачено 867 миллиардов тенге, что на 14,5% больше, чем в прошлом году. А в 2023 году на эти цели планируется выделить 1,2 триллиона тенге. Из них из республиканского бюджета - 653 миллиарда тенге, из государственного Фонда социального страхования - 574 миллиарда тенге.
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