Более двух миллионов семей с детьми относятся к категории получателей пособий и выплат в РК

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Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Назгуль Сагындыкова на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказала о мерах социальной поддержки, оказываемых ведомством семьям с детьми в рамках Года детей в пределах своей компетенции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу СЦК при президенте РК.

Защита прав и законных интересов семей, имеющих детей, всегда является одним из основных направлений государственной политики страны. Социальная поддержка матери и ребёнка обеспечивается многоуровневой системой социальной помощи и социального страхования.