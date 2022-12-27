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  • Более двух миллионов семей с детьми относятся к категории получателей пособий и выплат в РК
alau.kz Сегодня, 16:44
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Сегодня, 16:44
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Фото: alau.kz

Более двух миллионов семей с детьми относятся к категории получателей пособий и выплат в РК

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Назгуль Сагындыкова на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказала о мерах социальной поддержки, оказываемых ведомством семьям с детьми в рамках Года детей в пределах своей компетенции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу СЦК при президенте РК.

Защита прав и законных интересов семей, имеющих детей, всегда является одним из основных направлений государственной политики страны. Социальная поддержка матери и ребёнка обеспечивается многоуровневой системой социальной помощи и социального страхования.

"В Казахстане существует пять видов пособий семьям, имеющим детей, выплачиваемых из бюджета, и два вида выплат из государственного Фонда социального страхования. На сегодняшний день более двух миллионов семей с детьми относятся к категории получателей пособий и выплат. В 2022 году все размеры государственных пособий и выплат проиндексированы на 9%, то есть с первого января на 5%, с первого апреля - ещё на 4%. В этом году выплачено 867 миллиардов тенге, что на 14,5% больше, чем в прошлом году. А в 2023 году на эти цели планируется 1,2 триллиона тенге. Из них из республиканского бюджета - 653 миллиардов тенге, из государственного Фонда социального страхования - 574 миллиардов тенге",- сказала вице-министр.

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#пособия #выплаты #Казахстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:44
50
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