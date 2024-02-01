Более девяти тысяч человек спасли в Казахстане с начала зимы - МЧС

В Казахстане с начала зимы спасательными подразделениями спасено порядка 9 310 человек, передаёт BaigeNews.kz.

По информации заместителя начальника Департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Жомарта Аскарова, с начала зимы было закрыто около 1 300 участков автодорог, в том числе 659 республиканских и 656 участков областного и местного значения.