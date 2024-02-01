Более девяти тысяч человек спасли в Казахстане с начала зимы - МЧС
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В Казахстане с начала зимы спасательными подразделениями спасено порядка 9 310 человек, передаёт BaigeNews.kz.
По информации заместителя начальника Департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Жомарта Аскарова, с начала зимы было закрыто около 1 300 участков автодорог, в том числе 659 республиканских и 656 участков областного и местного значения.
"Объявлено более тысячи штормовых предупреждений, распространено около 5 тысяч СМС-сообщений в мобильном приложении "Дармен". Спасательными подразделениями спасено и эвакуировано около 9 310 человек, из них 414 детей. Из снежных заносов вызволено 1 232 единицы техники. На закрытых участках дорог задействована спецтехника, установлены посты из числа спасателей и сотрудников полиции", - сказал Жомарт Аскаров в СЦК.
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