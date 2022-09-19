Более девяти триллионов тенге налогов заплатили казахстанцы с начала года

Фото: tobolinfo.kz

За восемь месяцев 2022 года казахстанцы заплатили в бюджет 9,6 триллиона тенге налогов, передает BaigeNews.kz. План по налоговым поступлениям в государственный бюджет исполнен на 104,5 процента, сообщили в Комитете государственных доходов.

"В сравнении с аналогичным периодом 2021 года наибольшие суммы роста поступлений в республиканский бюджет наблюдаются по корпоративному подоходному налогу на 747,0 миллиарда тенге или в 1,7 раза, экспортной таможенной пошлине на нефть на 526 миллиардов тенге или в 1,9 раза, НДС на товарам внутреннего потребления на 332,1 миллиарда тенге или в 1,4 раза, НДС на импорт из трех стран на 278,1 миллиарда тенге или на 55,6 процента, НДС на импорт из стран ЕАЭС на 107,6 миллиарда тенге или на 19,5 процента и налогу на добычу полезных ископаемых на 87,8 миллиарда тенге или на 27,4 процента", - говорится в сообщении.

На рост поступлений повлияли следующие факторы: за восемь месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть на 60,3 процента, цинк на 29,5 процента, алюминий на 25,3 процента, свинец на 2,7 процента, золото на 2,1 процента и медь на 0,9 процента. Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 50,5 процента (средняя ставка за восемь месяцев 2021г года – 59,4 долларов за тонну, восемь месяцев 2022 года – 89,4 доллара за тонну.

"Товарооборот с третьими странами за восемь месяцев текущего года увеличился на 47,5 процента (экспорт вырос на 57,4 процента, импорт на 25,5 процента). Оборот по реализации за восемь месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 29,9 процента (с 71 571 миллиарда тенге до 92 978 миллиардов тенге)", - сообщили в КГД.

С начала 2022 года рост, по данным ЭСФ, произошел по искусству, развлечениям и отдыху на 46,4 процента, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров на 35,9 процента, предоставление прочих видов услуг на 34,1 процента, сельскому, лесному и рыбному хозяйству на 30,4 процента и информации и связи на 29,6 процента.