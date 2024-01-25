Более десяти тысяч человек находятся в розыске в Казахстане

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры в настоящее время в розыске находятся 10 178 лиц, из них без вести пропали 2 098, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

По данным Генпрокуратуры, большая часть пропавших без вести зарегистрирована в Алматы – 278, Карагандинской области – 217, Павлодарской области – 170, Алматинской области - 152.

"Ушли из дома и не вернулись – 1 572 лица, пропали с автотранспортом - 73, ушли с работы – 38. Чаще всего пропадают мужчины (77%) в возрасте от 30 до 49 лет при различных обстоятельствах. Также, в стране разыскивают 2 378 лиц, скрывшихся от следствия и суда. Необходимо отметить, что разыскиваемые – это в основном мужчины (89%) в возрасте от 31 до 40 лет", - говорится в сообщении.

Наибольшее их количество разыскивается за мошенничество (526 человек), кражи (309 человек) и убийства (143 человека).