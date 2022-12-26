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пресс-службы Минпросвещения Сегодня, 10:23
398
Сегодня, 10:23
398
Фото: пресс-службы Минпросвещения

Более четырёх тысяч школьников побывали на президентской ёлке

Во всех регионах Казахстана прошла традиционная ёлка от имени президента. 25 декабря её посетили более четырёх тысяч школьников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросещения.

Каждый участник получил ценный подарок или сертификат на сумму 100 тысяч тенге.

"Праздничное мероприятие одновременно состоялось во всех городах и областных центрах страны. На ёлку были приглашены 200 детей в возрасте от девяти до 13 лет. Общее количество участников по стране — более четырёх тысяч: отличники учёбы, победители и призёры различных конкурсов и олимпиад, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей, а также одаренные дети, добившиеся успехов в учебе, в спорте, творчестве или в общественной жизни", — сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента воспитательной работы и дополнительного образования министерства просвещения Аман Сейтов.

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#Новый год #школьники #Подарки #президентская ёлка
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:23
398
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