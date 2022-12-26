Более четырёх тысяч школьников побывали на президентской ёлке

Фото: пресс-службы Минпросвещения

Во всех регионах Казахстана прошла традиционная ёлка от имени президента. 25 декабря её посетили более четырёх тысяч школьников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросещения.

Каждый участник получил ценный подарок или сертификат на сумму 100 тысяч тенге.