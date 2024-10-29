  • 29 Октября, 16:01
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Более четырех центнеров ценного рачка изъяла полиция у браконьеров в СКО

Сегодня, 14:33
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 14:33
Сегодня, 14:33
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Фото: polisia.kz

Двоих петропавловцев 33-х и 22-х лет, а также 33-летнего жителя Кызылжарского района подозревают в незаконной добыче цист (яиц) рачка artemia salina, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

В результате целенаправленной оперативной разработки при координации прокуратуры они были задержаны сотрудниками УБОП во взаимодействии с военнослужащими войсковой части 6637. 

Незаконная добыча происходила на соленом озере Минкесер на территории Мамлютского района. С места происшествия полицейские изъяли шесть мешков цист общим весом 460 кг. Экспертиза оценила ущерб, нанесенный государству, в 3 миллиона 712 тысяч тенге. 

"Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений в составе группы влечет уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет", — сообщил заместитель начальника ДП СКО Аскар Мухаметкалиев.

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