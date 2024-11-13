Более чем в 10 регионах Казахстана сняли руководителей управлений спорта
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Более чем в 10 регионах Казахстана руководители управлений спорта лишились работы. Об этом сообщил в кулуарах мажилиса министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, передаёт BaigeNews.kz. Изменения связаны с плохими результатами спортсменов на Олимпиаде в Париже.
"Сегодня в более чем 10 регионах освободили свои места руководители управлений спорта. Здесь объективный подход. За последние годы сильно снизились результаты. Министерством создана комиссия, в её состав входят депутаты, представители общественных объединений и ведомства. Первый критерий для тех специалистов, которые пойдут в регионы - человек должен быть со сферы спорта. Это должен быть человек, который знает основы менеджмента, управления спортом. Человек, владеющий определёнными направлениями теории и методики подготовки", - сказал министр.
По его словам, ведомство определяет приоритетные виды спорта в рамках каждого региона. Он уточнил, что это будут те виды спорта, которые входят в Олимпийскую и Паралимпийскую программу. Речь идёт также о национальных видах спорта.
"Здесь нет никаких непониманий. Теперь регионы не будут соперничать друг с другом. Перед каждым регионом будет поставлена конкретная задача, какие виды спорта он развивает, и какой продукт на выходе он должен представить на республиканском уровне", - добавил министр.
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