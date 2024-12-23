Уровень износа железнодорожных сетей в Казахстане составляет 57 процентов. Об этом на правительственном часе в мажилисе сообщил министр транспорта Марат Карабаев, передает BaigeNews.kz.

"После одной из самых больших проблем является модернизация магистральной железнодорожной сети. Уровень износа сейчас составляет 57 процентов. В текущем году отремонтировано одна тысяча 401 км дорог", - сказал министр.

По его словам, до 2029 года планируется отремонтировать 11 тысяч км железнодорожных участков, из них на двух тысяч 800 км завершены работы.

Кроме того, планируется строительство новых и вторых дорог общей протяженностью пять тысяч км.

Министр уточнил, что на данный момент на железнодорожном участке Достык – Мойынты продолжается строительство вторых путей (836 км) и Алматинской кольцевой дороги (74 км), а также начато строительство линий Дарбаза-Мактаарал (152 км) и Бахты – Аягоз (272 км).

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