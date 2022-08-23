Более чем на девять миллиардов тенге снизили коммунальные тарифы в регионах Казахстана

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Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ снизил коммунальные тарифы в ряде регионов Казахстана на более чем девять миллиардов тенге, передает BaigeNews.kz. Такое решение было принято в результате проведения анализа отчетов монополистов в области коммунальных услуг за 2021 год.

"По итогам июля месяца текущего года введены временные компенсирующие тарифы (ВКТ) на общую сумму 2,61 миллиарда тенге в 13 регионах. В их числе города Нур-Султан, Алматы и Шымкент, а также Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Кызылординская и Западно-Казахстанская области. Снизились тарифы на услуги водоснабжения на сумму 1,2 миллиарда тенге, теплоснабжения на 982 миллиона тенге, водоотведения на 410 миллионов тенге, электроснабжения на 13 миллионов тенге, транспортировки товарного газа на три миллиона тенге", - сообщили в Министерстве национальной экономики.

Кроме того, ранее КРЕМ МНЭ сообщал о результатах рассмотрения отчетов об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы субъектов естественных монополий за 2020-2021 годы. Тогда общая сумма снижения тарифов на коммунальные услуги составила 6,44 миллиарда тенге.

В результате, по состоянию на 30 июля 2022 года общая сумма утвержденных ВКТ составляет 9,05 миллиарда тенге. Работа по анализу отчетов субъектов-монополистов будет продолжена.