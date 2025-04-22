Более чем на 700 тысяч тенге оштрафовали казахстанца за находку у рынка в Алматы
Мужчина и не предполагал, что такое возможно.
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Уголовное дело в отношении жителя Жамбылской области по факту незаконного приобретения, хранения и перевозки огнестрельного бесствольного оружия рассмотрели в суде, передаёт BaigeNews.kz.
Из материалов дела известно, что в июне 2024 года подсудимый отправился на рынок в Алматы.
"С западной стороны рынка на открытой местности он увидел свёрток, в котором обнаружил пистолет модели "ОСА-Лазер ПБ-4-1" и 98 единиц боеприпасов. Понимая, что эти предметы представляют опасность для общества, он не сдал найденное правоохранительным органам добровольно. А никому не показывая и нигде не применяя находку, тайно спрятал её в спальне своего дома", - сообщили в суде.
Прокурор просил назначить мужчине наказание в виде лишения свободы.
Подсудимый признал свою вину, заявил, что искренне сожалеет о своих действиях, просил суд назначить наказание в виде штрафа.
Санкция части 2 статьи 287 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 2 000 МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничения либо лишения свободы на срок до двух лет с конфискацией имущества или без таковой.
Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и искреннее раскаяние.
Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначен штраф в размере 200 МРП - 738 тысяч тенге.
Приговор вступил в законную силу.
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