  • 14 Марта, 07:58
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Более чем на 40% завысила цену на хлеб предприниматель в СКО

Сегодня, 07:38
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pixabay.com/иллюстративное Сегодня, 07:38
Сегодня, 07:38
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Фото: pixabay.com/иллюстративное

В Северо-Казахстанской области индивидуальный предприниматель превысила торговую надбавку на хлеб почти на 44%, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Информацию об этом управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития предоставил департамент торговли и защиты прав потребителей.

"Установлен факт реализации социально значимого продовольственного товара  хлеба из пшеничной муки 1 сорта  с превышением размера торговой надбавки. ИП "Дроздова И.С." приобрела хлеб "Городской" производства ТОО "ПХБК" и реализовала конечному потребителю с превышением размера торговой надбавки на 43,6%, что является недопустимым. Индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности в виде предупреждения",  рассказали в управлении.

Если бизнесмен допустит в течение года повторное нарушение, придется заплатить штраф. Для субъекта малого предпринимательства он составит 10 МРП (36 920 тенге), среднего  75 МРП (276,9 тыс тенге), крупного предпринимательства  300 МРП (1,1 млн тенге).

С начала года на заседании комиссии по расследованию посреднических схем рассмотрели 19 материалов по фактам превышения установленного размера торговой надбавки, по 15 предпринимателей привлекли к административной ответственности.

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