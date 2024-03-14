Более чем на 40% завысила цену на хлеб предприниматель в СКО

В Северо-Казахстанской области индивидуальный предприниматель превысила торговую надбавку на хлеб почти на 44%, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Информацию об этом управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития предоставил департамент торговли и защиты прав потребителей.

"Установлен факт реализации социально значимого продовольственного товара — хлеба из пшеничной муки 1 сорта — с превышением размера торговой надбавки. ИП "Дроздова И.С." приобрела хлеб "Городской" производства ТОО "ПХБК" и реализовала конечному потребителю с превышением размера торговой надбавки на 43,6%, что является недопустимым. Индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности в виде предупреждения", — рассказали в управлении.

Если бизнесмен допустит в течение года повторное нарушение, придется заплатить штраф. Для субъекта малого предпринимательства он составит 10 МРП (36 920 тенге), среднего — 75 МРП (276,9 тыс тенге), крупного предпринимательства — 300 МРП (1,1 млн тенге).

С начала года на заседании комиссии по расследованию посреднических схем рассмотрели 19 материалов по фактам превышения установленного размера торговой надбавки, по 15 предпринимателей привлекли к административной ответственности.