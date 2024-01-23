Более чем на 320 млрд тенге оштрафовали предприятия за экологические нарушения

В Казахстане в 2023 году было выявлено 1,6 тысяч нарушений в результате экологических проверок на казахстанских предприятиях, сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"В целях контроля за соблюдением экологического законодательства инспекционной службой в 2023 году проведено 652 проверки. Наибольшее количество проверок в Туркестанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской области. По результатам проверок выявлено 1 679 нарушений, по которым выдано 628 предписаний об их устранении", - сказал министр на заседании правительства.

По его словам, наложено 2 138 административных штрафов на общую сумму 322,9 миллиардов тенге, из них взыскано 1 834 штрафов в размере 11,3 миллиардов тенге. На исполнении 304 штрафа на сумму 311,6 миллиардов тенге.

Самые крупные штрафы были взысканы: с ТОО Karabatan Utility Solutions - 7,2 миллиардов тенге, ТОО "ТенгизШевройл" 2,8 миллиардов тенге.

Наибольшее количество нарушений было выявлено в Восточно-Казахстанской, Кызылординской области, области Абай, Актюбинская область.