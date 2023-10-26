Более чем на 20% увеличился товарооборот Казахстана со странами ШОС - Смаилов

По итогам прошлого года товарооборот Казахстана со странами ШОС увеличился на порядка 20% и достиг 61 млрд долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов выступил на 22-ом заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, проходящем в столице Кыргызстана городе Бишкек.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что ШОС, обладая значительными природными ресурсами, технологическим и интеллектуальным потенциалом, уверенно движется к своим ключевым целям.

"Это достижение сбалансированного экономического роста, социального и культурного развития в регионе на основе равноправного партнерства", — сказал он.

Премьер-министр напомнил, что по итогам июльского Саммита лидеры стран ШОС поставили ряд задач по дальнейшему наращиванию торгово-экономического сотрудничества.

"Главной целью совместных усилий в этом направлении видим дальнейшее укрепление роли ШОС в качестве площадки, отвечающей интересам всех ее членов. Данный подход является первостепенным для Казахстана в рамках председательства в ШОС", — подчеркнул Алихан Смаилов.

В этой связи глава Правительства обозначил важность укрепления и развития торгово-экономических связей на пространстве Шанхайской организации сотрудничества. В целом более чем за 20 лет внутрирегиональная торговля выросла почти в 100 раз. Только по итогам прошлого года товарооборот Казахстана со странами ШОС увеличился на порядка 20% и достиг 61 млрд долларов.

"Одним из перспективных направлений становится электронная торговля. По разным оценкам, суммарный доход от электронных продаж в странах ШОС может составить порядка 1,5 трлн долларов в текущем году. Мы должны сделать все возможное для поддержки электронной коммерции. В первую очередь путем упрощения таможенных процедур", — сказал Алихан Смаилов.

Для этого премьер-министр предложил провести специальную встречу руководителей таможенных органов стран ШОС, а также увеличить долю национальных валют во взаимных расчетах и активно использовать возможности Международного финансового центра "Астана".

По итогам заседания главы делегаций подписали ряд документов.