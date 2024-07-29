Более чем на 10 млн тенге оштрафовали перевозчиков за состояние поездов в Казахстане

284 нарушений договорных обязательств выявили в пассажирских поездах по социально значимым направлениям в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство транспорта.

Сотрудники комитета железных дорог и водного транспорта обследовали составы, чтобы проверить соблюдение требований Правил перевозок пассажиров. Ревизию провели в более чем 20 поездах сообщением Астана-Алматы, Кызылорда-Петропавловск, Астана-Шымкент, Кызылорда-Павлодар, Кызылорда-Кокшетау, Алматы-Жезказган, Алматы-Саратов и других.

"В ходе обследования выявлено 284 различных нарушений договорных обязательств, в том числе несоответствие нормам внутреннего и наружного вида пассажирских вагонов, отсутствие кондиционеров и условий для маломобильных групп населения, несоблюдение санитарно-технического состояния. Общая сумма штрафов составила более 10 миллионов тенге. Штрафы наложены как на Национального перевозчика, так и на частных перевозчиков. Перевозчикам в течение 10 календарных дней поручено принять меры по устранению выявленных в результате обследования нарушений и их дальнейшем недопущении", - сообщили в министерстве.

В стране функционирует 110 регулярных социально-значимых пассажирских поездов. До конца лета сотрудники комитета обследуют оставшиеся составы.