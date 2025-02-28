К Международному женскому дню некоторым жительницам области Улытау выплатят по 20 000 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

По данным акимата региона, выплата будет предоставлена 2 711 матерям, награждённым подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа", ранее удостоенным звания "Батыр ана", а также кавалерам ордена "Ана даңқы" I и II степени.

Кроме того, финансовую поддержку окажут 6 454 многодетным семьям, в которых воспитываются четверо и более несовершеннолетних детей, в том числе дети старше 18 лет, обучающиеся в организациях общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования.

Единовременная социальная выплата предоставляется по решению местных исполнительных органов в соответствии с "Типовыми правилами оказания социальной помощи, определения ее размеров и перечня отдельных категорий нуждающихся граждан", утвержденными постановлением Правительства РК №523 от 30 июня 2023 года.