Более 900 нелегалов выдворили власти из Казахстана

Представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве рассказала о криминогенной обстановке в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Представитель МВД Шугыла Турлыбек сообщила, что за неделю совершено 2 893 преступлений, 1 800 из них раскрыто в течение суток.

"Полицейскими раскрыто по горячим следам восемь убийств, девять фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, один разбой, 31 грабеж и 368 краж чужого имущества", - отметила она.

Также, по её словам, с 2 по 8 октября по Казахстану проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал" для выявления и пресечения каналов нелегальной миграции.

По дданным МВД, в ходе ОПМ привлечены к ответственности:

8303 иностранца, нарушивших миграционное законодательство;

2632 физических лица, не обеспечивших правила пребывания иностранцев,

537 лиц, нарушивших правила привлечения иностранной рабочей силы.

Отмечается, что за пределы страны выдворен 931 иностранец. Задержано 22 преступника из числа иностранцев, прибывших из стран СНГ.