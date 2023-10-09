Более 900 нелегалов выдворили власти из Казахстана
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Представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве рассказала о криминогенной обстановке в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Представитель МВД Шугыла Турлыбек сообщила, что за неделю совершено 2 893 преступлений, 1 800 из них раскрыто в течение суток.
"Полицейскими раскрыто по горячим следам восемь убийств, девять фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, один разбой, 31 грабеж и 368 краж чужого имущества", - отметила она.
Также, по её словам, с 2 по 8 октября по Казахстану проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал" для выявления и пресечения каналов нелегальной миграции.
По дданным МВД, в ходе ОПМ привлечены к ответственности:
- 8303 иностранца, нарушивших миграционное законодательство;
- 2632 физических лица, не обеспечивших правила пребывания иностранцев,
- 537 лиц, нарушивших правила привлечения иностранной рабочей силы.
Отмечается, что за пределы страны выдворен 931 иностранец. Задержано 22 преступника из числа иностранцев, прибывших из стран СНГ.
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