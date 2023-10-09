  • 9 Октября, 12:07
  • BAIGENEWS

Более 900 нелегалов выдворили власти из Казахстана

Сегодня, 11:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
КНБ РК Сегодня, 11:54
Сегодня, 11:54
108
Фото: КНБ РК

Представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве рассказала о криминогенной обстановке в Казахстане, передаёт корреспондент  BaigeNews.kz

Представитель МВД Шугыла Турлыбек сообщила, что за неделю совершено 2 893 преступлений, 1 800 из них раскрыто в течение суток. 

"Полицейскими раскрыто по горячим следам восемь убийств, девять фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, один разбой, 31 грабеж и 368 краж чужого имущества", - отметила она.

Также, по её словам, с 2 по 8 октября по Казахстану проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал" для выявления и пресечения каналов нелегальной миграции.

По дданным МВД, в ходе ОПМ привлечены к ответственности:

  • 8303 иностранца, нарушивших миграционное законодательство;
  • 2632 физических лица, не обеспечивших правила пребывания иностранцев,
  • 537 лиц, нарушивших правила привлечения иностранной рабочей силы.

Отмечается, что за пределы страны выдворен  931 иностранец. Задержано 22 преступника из числа иностранцев, прибывших из стран СНГ.

Самое читаемое

Наверх