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  • Более 900 км инженерных сетей модернизируют в Актау до 2026 года
СЦК Сегодня, 13:11
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Сегодня, 13:11
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Фото: СЦК

Более 900 км инженерных сетей модернизируют в Актау до 2026 года

В Актау намерены провести масштабную модернизацию инженерных сетей, передаёт BaigeNews.kz. Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

В целях обеспечения населения качественными коммунальными услугами до 2026 года планируется провести модернизацию 919 км инженерных сетей, то есть водопровода, канализации, отопления в 25 микрорайонах города Актау с разделением на 5 зон.

На сегодняшний день разрабатываются вопросы финансирования 19 проектов, общая стоимость по 1 этапу - 20,4 миллиарда тенге. Из них по водопроводу - 6 проектов, по канализационному трубопроводу - 6 проектов, по канализационным очистным станциям - 6 проектов, по теплоснабжающим сетям - 1 проект.

"В том числе в этом году начата реконструкция тепловых сетей в микрорайонах 3а, 3б и больничный городок  города Актау, будут модернизированы инженерные сети общей протяженностью 10,2 км. Для этого из республиканского  бюджета выделено 3,3 млрд тенге, определен подрядчик. Работы по обновлению остальных микрорайонов будут проводиться поэтапно", - расказал глава региона Нурлан Ногаев.

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Сегодня, 13:11
213
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