Более 900 км инженерных сетей модернизируют в Актау до 2026 года

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В Актау намерены провести масштабную модернизацию инженерных сетей, передаёт BaigeNews.kz. Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

В целях обеспечения населения качественными коммунальными услугами до 2026 года планируется провести модернизацию 919 км инженерных сетей, то есть водопровода, канализации, отопления в 25 микрорайонах города Актау с разделением на 5 зон.

На сегодняшний день разрабатываются вопросы финансирования 19 проектов, общая стоимость по 1 этапу - 20,4 миллиарда тенге. Из них по водопроводу - 6 проектов, по канализационному трубопроводу - 6 проектов, по канализационным очистным станциям - 6 проектов, по теплоснабжающим сетям - 1 проект.