Более 900 казахстанцев находятся в иностранных тюрьмах

Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев в кулуарах Мажилиса рассказал, сколько казахстанцев отбывают наказание в других странах и сколько возвращено на родину, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"На данный момент 900 наших граждан отбывают наказание в иностранных государствах. Большая часть из них, это примерно 650 человек, отбывает наказание в Российской Федерации. Более 1000 иностранцев отбывают наказание у нас в стране, большая часть - это граждане Узбекистана. Мы в рамках этого вопроса провели уже большую работу. 24 таких соглашения заключили", - рассказал Галымжан Койгелдиев.

Заместитель генерального прокурора обратился к казахстанцам, чьи близкие находятся за рубежом.

"Я бы хотел отметить, что родители, у которых дети учатся или находятся за рубежом, мужья или родственники, должны постоянно быть с ними на связи, должны постоянно контролировать, чем они занимаются, куда они ходят, с кем они дружат. Когда наша молодёжь уезжает за границу, чтобы заработать лёгкие деньги, очень часто попадает в неприятные ситуации. Особенно тяжелое наказание за транспортировку наркотиков. Отбывать наказание за рубежом очень сложно, даже просто учитывая языковой барьер. Он элементарные вещи спросить не сможет. Это очень сложный момент. Есть такое понятие, как принудительный труд. Если человек не работает, ему не дают еду. Я привожу эти примеры к тому, что надо быть очень осторожными. Находясь за рубежом, нужно соблюдать правила той страны", - отметил Койгелдиев.

По его словам, за 5 лет в Казахстан для дальнейшего отбывания наказания было переведено 160 казахстанцев. 190 иностранцев были возвращены в их страны. За 9 месяцев этого года Казахстан вернул 24 гражданина, в основном в рамках сотрудничества со странами СНГ.