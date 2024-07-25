Более 90 человек утонули в Казахстане с начала купального сезона

Ежегодно 25 июля ВОЗ отмечает Всемирный день предотвращения утоплений. Его цель акцентировать внимание на серьезных и трагических последствиях несчастных случаев, а также предложить меры, которые могут помочь предотвратить такие инциденты и защитить жизни людей, передает BaigeNews.kz.

На протяжении последних трех лет в стране в результате утоплений погибло более тысячи человек, сообщили представители МЧС РК. В 2023 году число утонувших на водоемах превысило 144. С начала текущего купального сезона особенно увеличилось количество трагических случаев с детьми. Несчастные случаи чаще всего происходят в выходные дни, и, по данным на сегодняшний день, с начала года утонули 93 человека.

Основными факторами, способствующими этим трагедиям, являются игнорирование правил безопасности, купание в местах, не предназначенных для этого, а также оставление детей без присмотра. Об этом акцентируют внимание в ведомстве.

Недавний инцидент в Атырау унес жизни двух детей. Родственники нашли и вытащили одно тело, поиски второго продолжаются.

В Восточно-Казахстанской области были проведены спасательные операции для 15 человек, однако одного спасти не удалось. Как сообщает ДЧС ВКО, главной причиной происшествий на воде по-прежнему остается купание в неопределенных зонах.

В Акмолинской области также были зафиксированы трагические случаи, связанные с водоемами. Один из них произошел в Ерейментауском районе, где утонул опытный подводный рыбак. Другой случай также произошел в том же районе, когда 17-летний подросток, купаясь с родными в опасном месте, был унесен в воду сильным течением.

В начале июля в Северо-Казахстанской области произошла трагедия, когда двое детей утонули в неподходящем для купания месте. Для поиска тел были задействованы восемь спасателей, три единицы техники и один дрон. Поиски проводились как на берегу, так и в воде.

Спасатели в СКО также предотвратили другую потенциальную трагедию: две женщины, катаясь на катамаране, перевернулись. К счастью, спасатели оказались поблизости и смогли оперативно выручить их.

В Семее чуть не произошла беда, когда два ребенка оказались на грани утопления в реке Иртыш. Благодаря быстрой реакции спасателей, которые бросились к ним на помощь, детям удалось избежать трагедии, и их благополучно вернули на берег.

В Костанайской области две девочки 2014 и 2015 годов рождения утонули в реке, когда купались в необорудованном месте без надзора взрослых.

В Павлодарской области также случился несчастный случай, когда подростки купались в запрещённой зоне озера Торайгыр. К сожалению, спасти 11-летнего и двух 13-летних ребят не удалось.

Спасено 160 человек

На заседании Правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов напомнил о тревожной статистике гибели казахстанцев на водоёмах страны. Так, с начала года зарегистрировано 20 случаев гибели несовершеннолетних. Он рассказал о нескольких инцидентах, включая случай в Астане, когда подросток пытался переплыть реку, и трагедию в Кызылорде, где утонули двое детей. Также он сообщил о происшествии в Туркестанской области, где в оросительном канале погибло двое детей, а еще один ребенок утонул в Каспийском море, когда остался без присмотра родителей.

"Подобные случаи фиксируются практически каждый день. Даже в сегодняшнем отчете МЧС содержатся данные о погибших на воде", - отметил Бектенов на заседании Правительства.

По информации МЧС, до начала купального сезона спасатели совместно с сотрудниками МВД и волонтерами провели более 20 тысяч патрулирований и рейдов, в ходе которых 525 нарушителей привлекли к административной ответственности.

С началом купального сезона в стране были приняты дополнительные меры безопасности на водоёмах. Спасатели Казахстана оказали помощь 160 людям, включая 44 детей. В Всемирный день предотвращения утоплений спасатели проведут рейды в регионах, где зарегистрировано наибольшее количество несчастных случаев на воде.

Фото МЧС РК.