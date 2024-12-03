Более 90 человек пришлось эвакуировать пожарным в Актау
Благодаря оперативным действиям спасателей пожар был успешно ликвидирован.
Сегодня, 09:30
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Сегодня, 09:30Сегодня, 09:30
289Фото: ap22.ru
Магазин загорелся на первом этаже одного из многоквартирных жилых домов в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства по ЧС.
По прибытии на место пожарные выяснили, что горели стеллажи продуктового магазина.
"Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано 91 человек, из них 60 детей. Благодаря оперативным действиям спасателей пожар ликвидирован на малой площади", - говорится в сообщении ведомства.
В министерстве напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
Напомним, ранее взрыв в придорожном кафе предотвратили в Павлодарской области.
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