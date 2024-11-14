Более 9 тысяч гектаров земли отобрали в ЗКО у нерадивых землепользователей

В Западно-Казахстанской области прокуратурой Чингирлауского района по результатам анализа соблюдения земельного законодательства установлены факты нецелевого использования крестьянскими хозяйствами более 90 участков земель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

"К примеру, крестьянское хозяйство на протяжении более четырех лет не осваивал земельный участок, который был ему предоставлен для посева сельскохозяйственных культур", - проинформировали прокуроры.

По фактам нарушения законодательства, а также для принятия мер по их устранению в адрес акимата района прокуратурой внесено соответствующее представление.

"По акту надзора государству возвращено четыре земельных участка общей площадью 1 388 га сельскохозяйственного назначения на сумму 13,9 млн тенге. Аналогично по акту надзора прокуратуры Жангалинского района возвращены пять земельных участков, которые не использовались по назначению общей площадью 8 тыс. га, с кадастровой стоимостью более 22 млн тенге", - добавили в прокуратуре.

В настоящий момент работа по возврату неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков продолжается.

"Все неиспользуемые земли должны быть возращены в государственную собственность и переданы гражданам, которые могли бы их использовать по назначению", - напомнили в прокуратуре.

Напомним, ранее землю в Астане стоимостью более 346 млн тенге вернули государству.