  • 10 Декабря, 14:49
  • BAIGENEWS

Более 85 тыс людей эвакуировали из-за извержения вулкана на Филиппинах

Серия землетрясений произошла в центральной части Филиппин из-за извержения вулкана Канлаон.

Сегодня, 13:30
АВТОР
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АР/Chona Aplaon Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30
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Фото: АР/Chona Aplaon

Около 87 тыс филиппинцев были эвакуированы из-за угрозы повторного извержения вулкана Канлаон на центральном филиппинском острове Негрос, передаёт BaigeNews.kz  со ссылкой на агентство Associated Press.

Людей размещают в специальных эвакуационных зонах, для которых ведется сбор защитных масок и продуктов питания.

Отметим, первое извержение вулкана произошло накануне. Высота пепельного столба достигла 3 км. В результате извержения в регионе были отменены по меньшей мере шесть внутренних рейсов и один рейс в Сингапур, еще два самолета были перенаправлены.

Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин сообщил, что вулканический пепел выпал на обширной территории, включая провинцию Антик, более чем в 200 км от моря к западу от вулкана, что ухудшило видимость и создало угрозу для здоровья.

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