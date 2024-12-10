Около 87 тыс филиппинцев были эвакуированы из-за угрозы повторного извержения вулкана Канлаон на центральном филиппинском острове Негрос, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Associated Press.

Людей размещают в специальных эвакуационных зонах, для которых ведется сбор защитных масок и продуктов питания.

Отметим, первое извержение вулкана произошло накануне. Высота пепельного столба достигла 3 км. В результате извержения в регионе были отменены по меньшей мере шесть внутренних рейсов и один рейс в Сингапур, еще два самолета были перенаправлены.

Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин сообщил, что вулканический пепел выпал на обширной территории, включая провинцию Антик, более чем в 200 км от моря к западу от вулкана, что ухудшило видимость и создало угрозу для здоровья.