Более 830 тонн продукции привезут в Астану аграрии Абайской и Кызылординской областей
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28-29 сентября в Астане пройдёт крупная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Абайской и Кызылординской областей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.
Аграрии двух областей привезут в Астану более 830 тонн сельхозпродукции по ценам ниже рыночных. А именно: мясо, рис, рыбу, овощи и фрукты, растительное масло, молочные продукты, мёд, кумыс, колбасные изделия, бахчевые культуры, соль, а также молочные и кондитерские изделия.
Ярмарка будет открыта с 9:00 до 18:00. В этом году она проходит напротив ипподрома "Казанат", по шоссе Каркаралы, 1.
Для удобства жителей и гостей столицы в период её проведения курсируют автобусные маршруты №18, 37, 303 и 323.
Ярмарки будут проходить каждые выходные до 27 октября.
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