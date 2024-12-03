Более 83 тысяч девочек получили вакцину против ВПЧ в Казахстане
Она защищает от одного из самых распространённых вирусов, который связан с развитием ряда онкологических заболеваний.
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Вакциной против вируса папилломы человека (ВПЧ) привито более 83,7 тысячи девочек в возрасте 11-13 лет в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.
В рамках национальной программы профилактики инфекционных и онкологических заболеваний в октябре стартовала масштабная кампания по вакцинации девочек от одного из самых распространённых вирусов, который связан с развитием ряда онкологических заболеваний, включая рак шейки матки.
В Казахстане рак шейки матки является вторым по распространенности видом рака среди женщин всех возрастов после рака молочной железы и второй по частоте причиной смерти женщин фертильного возраста (25-44 лет).
По данным национального канцер-регистра, в Казахстане ежегодно выявляется около 2 000 случаев рака шейки матки, свыше 600 женщин спасти не удаётся. По результатам исследования КазНИОР, в 74,2 процента случаях рака шейки матки в биопсийном материале обнаружены 16 и 18 онкогенные типы вирусы папилломы человека (ВПЧ).
В Казахстане прививки девочкам проводят в медицинских кабинетах школ после получения информированного согласия родителей или законных представителей. По желанию родителей вакцинация также может быть проведена в поликлиниках по месту прикрепления.
Среди привитых случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано.
Высокая эффективность вакцинации в снижении предраковых поражений шейки матки продемонстрирована в США, Австралии, Канаде, Дании, Ирландии, Швеции, Финляндии, Новой Зеландии, Шотландии
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